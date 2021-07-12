Министерство внутренних дел проведет акцию «За безопасность вместе» во время XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».
Целью мероприятия является привлечение внимания общественности к проблеме обеспечения безопасности дорожного движения, популяризация законопослушного поведения граждан, а также повышение имиджа сотрудников органов внутренних дел.
В рамках акции будет организована работа интерактивной площадки и аттракционов. Каждый желающий сможет посетить выставку милицейской спецтехники и ретроавтомобилей, а также сделать фотографию со служебными собаками. Организаторы проведут конкурсы с призами, а настоящие впечатления подарит выступление мастеров экстремального вождения на служебных автомобилях и мотоциклах.
Проведение акции запланировано с 15 по 18 июля.
Видео: МВД
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Акция «За безопасность вместе» пройдет во время Славянского базара в Витебске
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