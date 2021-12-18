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  2. Акция «В Новый год – с Белой Русью» прошла в Могилеве

Акция «В Новый год – с Белой Русью» прошла в Могилеве

В городском парке Подниколье на сценической площадке прошло награждения победителей регионального конкурса, посвященного Году народного единства и творческого состязания «Письмо Деду Морозу». 



Призы и дипломы победителям вручил председатель РОО «Белая Русь» Геннадий Давыдько и представители Могилевской областной организации «Белая Русь».  Для ребят и их родителей организаторы праздника подготовили концертную программу и сказочное представление, которые чередовались веселыми конкурсами и розыгрышем призов. 


























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Фото: Андрей САЗОНОВ
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