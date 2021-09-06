Акция протеста против установки колючей проволоки на границе проходит в Польше

Утром 6 сентября перед зданием польского Сейма в Варшаве развернулась акция протеста против установки ограждений из колючей проволоки на границе. Собравшиеся стянулись вдоль здания и держат в руках проволоку в знак солидарности с беженцами, которых удерживают на границе.– заявили участники акции.сказал один из собравшихся.Протестующие планируют находиться у здания Сейма до 16:00. После польские депутаты соберутся в зале пленарных заседаний, где обсудят постановление главы страны Анджея Дуды о введении чрезвычайного положения на границе с Беларусью.