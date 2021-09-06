Акция протеста против установки колючей проволоки на границе проходит в Польше

В Польше перед зданием Сейма развернулась акция протеста. Люди выступают против установки ограждений из колючей проволоки на границе, передает телеканал TVN24.
Утром 6 сентября перед зданием польского Сейма в Варшаве развернулась акция протеста против установки ограждений из колючей проволоки на границе. Собравшиеся стянулись вдоль здания и держат в руках проволоку в знак солидарности с беженцами, которых удерживают на границе.
– Наш протест – это попытка символически показать, как польское государство относится к политическим беженцам, – заявили участники акции.
– Эти люди стоят на польской границе. Наше государство оставило их на так называемой нейтральной полосе. У них нет крыши над головой, они лишены горячего питания. Польское государство также не оказывало медицинской помощи, – сказал один из собравшихся.
Протестующие планируют находиться у здания Сейма до 16:00. После польские депутаты соберутся в зале пленарных заседаний, где обсудят постановление главы страны Анджея Дуды о введении чрезвычайного положения на границе с Беларусью.