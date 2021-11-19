Акция протеста металлургов в Испании переросла в столкновения с полицией

Столкновения случились 19 ноября между участниками акции протеста в испанской провинции Кадис (автономное сообщество Андалусия) и сотрудниками полиции, пишет ТАСС.
Согласно данным издания La Voz de Cadiz, испанские металлурги начали 16 ноября бессрочную забастовку. С тех пор они каждый день устраивали демонстрации, в ходе которых поджигали шины и сооружали баррикады. Сегодня группа протестующих попыталась перекрыть движение по мосту, из-за чего полицейские применили силу.
Манифестации развернулись в ряде населенных пунктов в провинции Кадис. За время проведения акций протестов сообщалось о нескольких задержанных. В настоящий момент представителям профсоюзов металлургов и работодателям не удается прийти к соглашению, чтобы положить конец забастовке.
Одним из главных требований металлургов является повышение заработной платы.
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