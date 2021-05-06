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Акция «Поезд поколений» прошла в Партизанском районе города Минска

Уже ставшая доброй традицией акция «Поезд поколений» в этом году изменила свою концепцию. Но не изменила главной цели – рассказать молодежи об ужасах войны. Чтобы помнили. Сразу оговоримся, традиционного митинга в этом году не было. В связи с эпидемиологической ситуацией праздник перенесли в Территориальный центр социального обслуживания населения. Здесь школьники Партизанского района города Минска, работники профсоюзных организаций, представители общественного объединения «Белая Русь» и БРСМ подготовили для ветеранов концерт-поздравление, который стал финальной точкой маршрута «Поезда поколений». Ветераны в ответ поделились воспоминаниями. Узница трудового лагеря в Белостоке Евгения Шиманская рассказала:  


– Вывозили нас туда целыми семьями. Тетя работала на заводе, где делали гвозди, мама – на складах... Когда Белосток гореть начал, нас, узников, выпустили, и пришлось скитаться по соседним деревням. Такое было хождение по мукам. Выживали как могли. Мама умерла от брюшного тифа сразу после окончания войны. Тогда для меня началась другая война. Я же совсем одна была. Когда объявили, что будут закрывать границы, очень хотелось вернуться на родину – в Беловежскую пущу, в Вискули. Но по воле судьбы попала в Минск. Здесь и осталась. Помню, как чуть не умерла с голода и только благодаря чужим людям, благодаря их доброте осталась жива. Мы же, белорусы, всегда были друг за дружку.  




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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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