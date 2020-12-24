Акция «Наши дети»: заместитель Главы Администрации Президента Андрей Кунцевич посетил Белыничскую вспомогательную школу-интернат

С подарками – целой коллекцией книжных новинок, выпущенных в этом году отечественными издателями, – приехал сегодня на новогодний праздник в Белыничскую вспомогательную школу-интернат заместитель Главы Администрации Президента Андрей Кунцевич. Отметив, что акция «Наши дети» давно стала неотъемлемой частью новогодних праздников и прекрасной возможностью подарить тепло, добро и заботу тем, кто особенно в этом нуждается.
Воспитанники и педагоги школы-интерната к торжеству готовились тщательно. Целый месяц разучивали песни и танцы. 10-летняя Кира Певзнер, например, представила на суд гостей «Твист».
– Мне очень нравится танцевать, петь, еще я люблю мастерить поделки своими руками, – улыбается обаятельная нарядная четвероклассница.
В Белыничской вспомогательной школе-интернате живет и учится 85 детей со всех районов Могилевщины: от Белыничей до самой восточной его точки – Хотимска.
Кира родом из Могилева. Родители ее не навещают, но девочка очень ждет, когда закончится пандемия, потому что мечтает поехать в Италию. Она уже трижды была там – на оздоровлении, супругов, у которых гостит там, называет своими итальянскими мамой и папой.
Обрести заботливых, любящих родителей – то, о чем мечтает большинство здешних ребятишек. Ведь 56 из них – социальные сироты. И Новый год будут встречать в интернате.
Впрочем, несмотря ни на что, дети полны оптимизма. 14-летний бобруйчанин Гена Головач, который учится и живет в Белыничах уже третий год, представляет, каким будет новогодний стол:
– Я уже сегодня помогаю на кухне, хочу научиться печь блинчики и торты, а в будущем стать классным поваром или кулинаром.
Несмотря на то что в школе-интернате учатся дети с особенностями психофизического развития, здешние педагоги и воспитатели делают все, чтобы социализировать их в обществе. Директор школы Александр Мамченко искренне рад за воспитанников, которые всесторонне развиваются:
– У нас множество кружков по интересам: кому-то нравится плести из лозы, кому-то – петь, кто-то увлекается комнатными растениями, а кому-то интересно попробовать себя в качестве дизайнера. В этом году открыли еще один – патриотической направленности – «Мой родны край». Ребята должны знать историю, ценить свою малую родину. Кстати, они у нас очень искренние, открытые, любознательные. И после интерната адаптируются к жизни, осваивают такие специальности, как озеленитель, повар, швея.
В школе повсюду – работы, сделанные детьми: забавные снеговики из пенопласта, ажурные вязаные зверушки, шикарные шкатулки и панно…
– У большинства наших учеников нет мамы и папы, потому наша задача – научить их всему, что точно пригодится в жизни, – говорит заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Татьяна Дяченко. – У нас большой приусадебный участок, где мы вместе выращиваем картофель, овощи, а еще – большая пасека. В этом году собрали больше 70 килограммов меда.
Кстати, со сладкими подарками сегодня в школу-интернат приехали представители районной и областной федерации профсоюзов. А другие спонсоры подарили сертификат на сумму 1 тысяча 600 рублей, стиральную машину, холодильник и кухонную утварь. «Мы очень благодарны предприятиям, организациям, частным лицам за то, что не оставляют школу-интернат без внимания, – подчеркнул председатель Белыничского райисполкома Василий Захаренко. – Помощь и поддержка очень важна для наших детей, и мы вместе стараемся сделать их жизнь лучше и комфортнее».
Фото: БЕЛТА
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Акция «Наши дети»: заместитель Главы Администрации Президента Андрей Кунцевич посетил Белыничскую вспомогательную школу-интернат
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