«Чтобы ощущение праздника жило в душе как можно дольше» – Сивак поздравил детей Осиповичской школы-интерната

Заместитель Премьер-министра Анатолий Сивак сегодня в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» привез сладкие подарки – конфеты, клубнику, фрукты – в Осиповичскую государственную специальную общеобразовательную школу-интернат для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.











– Эти встречи стали доброй традицией, они заряжают нас позитивными эмоциями, и я хочу пожелать сегодня всем, чтобы ощущение праздника жило в душе как можно дольше. Чтобы мечты, загаданные у нарядной елки, обязательно сбывались, а в осуществлении всех задуманных планов вам всегда помогали добрые волшебники – ваши родители, преподаватели, друзья, – обратился он к ребятам.

– Школу-интернат в Осиповичах я посещаю не в первый раз, был здесь в прошлом году на новогоднем утреннике, от которого остались самые теплые впечатления. И – подарок. Тогда дети преподнесли мне символ наступающего 2021 года – бычка. Он весь год со мной в машине катается, – отметил заместитель председателя Могилевского облисполкома Сергей Маслов.







Символов наступающего 2022-го – тигрят – дети своими руками смастерили для гостей и в этот раз. А еще воспитанники школы-интерната для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата подготовили праздничное театрализованное представление под названием «Новогодняя сказка», доказав, что их возможности на самом деле безграничны.

Веселые хороводы, танцы, флешмоб «Ура! Зима пришла!» и множество сказочных персонажей: Дед Мороз, Снегурочка, Белоснежка и 7 гномов, кот Леопольд, Тигренок…







«Целый месяц готовились, разучивали танцы, стихи, песни», – признается 12-летний шестиклассник Игорь Тузов.

Несмотря на то что передвигается Игорь на инвалидной коляске, он активный участник творческих мероприятий. В нынешней постановке предстал в роли Мышки-вреднюшки, до этого был Цыпленком, Клоуном, Бэтменом.

В Осиповичскую школу-интернат мальчик приехал из агрогородка Трилесино Дрибинского района:

– После представления отправлюсь домой, праздник буду встречать вместе с мамой. Всем желаю, чтобы близкие всегда были рядом, а еще – крепкого здоровья.















Государственная специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата в Осиповичах была открыта в 1964 году. Сегодня здесь учится 61 ребенок в возрасте от 3 до 18 лет: из Могилевского, Быховского, Климовичского районов, Осиповичей, Солигорска, Витебска. Среди них те, кто имеет семью, и дети-сироты. Большинство живет здесь круглый год, близкие их навещают, забирают домой на каникулы.

– Дети у нас не только учатся, но и проходят оздоровление, реабилитацию, для этого созданы прекрасные условия: есть бассейн, физиопроцедурный кабинет, ЛФК, специальный лечебный аппарат для БОС-терапии, ванна для гидромассажа, иппотренажер для профилактики и реабилитации нарушений функции опорно-двигательного аппарата, – перечисляет директор школы Лариса Гормаш. – Иппотренажер, к примеру, подарила нам в свое время Генпрокуратура.

С подарком – сертификатом на приобретение принтера – приехал сегодня в школу председатель Осиповичского райисполкома Константин Жигуцкий. А до этого спонсоры подарили интернату компьютерную технику.







К слову, работать на компьютерах здешние дети любят. В школе-интернате, помимо обычной, есть специальная техника, с которой сможет управиться ребенок с ДЦП. Кстати, в будущем многие ученики видят себя айтишниками. 16-летний 11-классник Кирилл Астапович, в новогодней сказке исполнивший роль Снеговика, признается:

– Я люблю животных, дома у меня 3 собаки: лабрадор Макс, такса Джек и мопс Арчи. В детстве всегда мечтал стать ветврачом, а когда подрос, понял: миссия невыполнима. Но проблемы со здоровьем – у меня плохо работает рука и нога – не помешают мне стать хорошим программистом.

В сфере IT-технологий видит себя и 15-летний Алексей Христиченко из Глуска. Впрочем, в праздник ребята больше загадывали не о профессиях. Мечты у них самые простые: «Хотим быть здоровыми и почаще видеться с теми, кого любим».

Марафон добра «Наши дети» давно стал традицией в Беларуси. Руководители министерств, ведомств, предприятий, организаций навещают ребят в интернатах, опекунских семьях, домах семейного типа, в больницах. Всего в этом году на Могилевщине участниками этой республиканской благотворительной акции станут около 150 тысяч ребят.











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