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Акция «Наши дети» стартовала в столичной вспомогательной школе-интернате № 10

Традиционная новогодняя благотворительная акция «Наши дети» сегодня открылась в 10-й вспомогательной школе-интернате Минска. Своеобразный марафон добра больше четверти века радует детвору. Акция проходит под патронатом Президента. Ее с нетерпением ждут ребята по всей стране, готовят праздничное представление. Пообщаться с воспитанниками учреждения по традиции приехали высокие гости.



Подарки и хорошее настроение – неотъемлемые атрибуты праздника, которые приносит с собой акция «Наши дети». Как всегда, ребята подготовили яркое новогоднее представление: стихи, песни и танцы. В зрительном зале поддержать воспитанников школы-интерната собрались глава администрации Заводского района Сергей Масляк, начальник управления по образованию администрации Заводского района Елена Цыпылова. Ребятам вручили развивающие игры и пособия, канцелярские принадлежности и, конечно, сладкие  подарки. Учреждению образования подарены сертификаты на улучшение материально-технической базы. 




– Акция "Наши дети"  масштабное и значимое мероприятие. Ребята с большим нетерпением ждут Нового года. Им хочется показать свое творчество. Ну и подарки, конечно, тоже любят. В этом году мы подготовили особый праздник под названием "Старая добрая сказка". Надеюсь, она понравилась всем зрителям и в следующем году они с удовольствием придут к нам еще раз, – отметила директор учреждения Татьяна Русецкая.

Фото предоставлено ГУО "Вспомогательная школа-интернат № 10 г. Минска".

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