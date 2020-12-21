Акция "Наши дети" с участием депутата Елены Потаповой прошла в детском саду № 5 Гродно

Новогодний праздник для детей с особенностями психофизического развития прошел в учреждении образования «Специальный ясли-сад №и5 г.иГродно». Мероприятие – часть республиканской благотворительной акции «Наши дети». Особенных детей посетила депутат Палаты представителей Национального собрания Елена Потапова. Воспитанникам этого учреждения парламентарий вручила комплекты кухонной посуды, сладкие подарки и фрукты. По инициативе депутата в одной из групп ребятам установили новую мебель – стеллажи и шкафчики, необходимые для организации игровой деятельности малышей.
Депутат призналась, что сама на какое-то время забыла о делах и окунулась в праздничную атмосферу:
– Акция давно стала традиционной. Среди множества школ и детских садов есть те, которым действительно необходима помощь. Меня поддержали и областной комитет профсоюзов, и частные лица. Очень рада, что все здесь так по-домашнему, натурально, без всякой фонограммы. Хочу, чтобы у этих ребят в дальнейшей жизни все было хорошо. Передаю также искренние слова благодарности всему коллективу данного учреждения. Этот труд неоценим.
Гости общались с ребятами в неформальной обстановке, водили хоровод, подпевали артистам и участвовали во флешмобе. Все они, без сомнения, запомнят этот теплый визит и слова, сказанные от души.
Всего в саду функционирует 14 групп, в которых занимаются дети дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи и зрения, с трудностями в обучении и интеллектуальной недостаточностью.
Заместитель заведующего по основной деятельности Наталья Парманчук рада любой помощи:
– В настоящее время у нас начитывается 173 воспитанника. Число это с каждым годом увеличивается. Все наши дети, в том числе из детских домов, – нуждаются в повышенном внимании. Для каждого из них Новый год – это особый праздник, поэтому они ждут сюрпризов. Гости привезли много хороших и дорогих подарков, в том числе так необходимую учреждению мебель. Ну и, конечно же, сладкие подарки и игрушки.
После волшебного утренника состоялась деловая встреча с педагогическим коллективом и родителями, на которой обсудили актуальные вопросы социальной защиты и адаптации детей-инвалидов, трудовой и личностной реализации родителей, которые ухаживают за больными детьми, матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Были озвучены проблемы, которые в будущем могут быть разрешены на законодательном уровне.
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Акция "Наши дети" с участием депутата Елены Потаповой прошла в детском саду № 5 Гродно
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Фото: Алексей БИБИКОВ