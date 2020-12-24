Акция «Наши дети» прошла в 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде Бреста

Для своих почетных гостей гвардейцы подготовили красочную и запоминающуюся программу, которая перенесла детей в мир волшебных героев, подарков, хороводов и самых разнообразных викторин. Ребята вместе с Емелей и Бабой-ягой помогали Снегурочке вернуть счастье, похищенное Снежной королевой. Дети с головой окунулись в атмосферу праздника и вместе с десантниками резвились у новогодней елки.Заместитель командира 38-й десантно-штурмовой бригады гвардии полковник Сергей Суховило во время поздравления ребят отметил:К слову, Кобринскую детскую деревню и десантную бригаду из города над Бугом связывает давняя и прочная дружба. Подобные мероприятия для деток, экскурсии и оказание им помощи стали доброй традицией для военнослужащих. Брестские голубые береты не только приглашают ребят к себе в гости, но и частенько сами приезжают навестить своих подопечных.Поблагодарила военнослужащих за постоянную заботу и внимание директор детской деревни Светлана Юрьева:поделилась воспитанница детской деревни Екатерина Делюкина.С подругой согласен Николай Кондращук, который также получил незабываемые впечатления от встречи: