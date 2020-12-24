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Акция «Наши дети» прошла в 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде Бреста

Новогодние праздники – это время волшебства, оживших сказок, счастливых эмоций, радостных улыбок и, конечно же, подарков. В эти дни каждый может почувствовать себя сказочным героем, подарив кому-то незабываемые эмоции. Настоящими волшебниками для воспитанников Кобринской детской деревни стали военнослужащие Брестской 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. В рамках акции «Наши дети» десантники устроили для ребят добрую новогоднюю сказку, подарив частичку своей любви.


Для своих почетных гостей гвардейцы подготовили красочную и запоминающуюся программу, которая перенесла детей в мир волшебных героев, подарков, хороводов и самых разнообразных викторин. Ребята вместе с Емелей и Бабой-ягой помогали Снегурочке вернуть счастье, похищенное Снежной королевой. Дети с головой окунулись в атмосферу праздника и вместе с десантниками резвились у новогодней елки. 



Заместитель командира 38-й десантно-штурмовой бригады гвардии полковник Сергей Суховило во время поздравления ребят отметил:

– Ежегодно в преддверии Нового года бригада с радостью открывает свои двери для ребят из Кобринской детской деревни. Наши военнослужащие считают своим долгом заботиться об этих детях, которые находятся не в родительском доме. Чужих детей не бывает. Они наши. Не нужно никого забывать. Мы сами получаем позитивные эмоции от их нахождения у нас. Видя улыбки и их светящиеся глаза, понимаешь, ради чего и кого стоит жить и служить Родине. Пусть будут здоровы и счастливы. Мы всегда им рады.


К слову, Кобринскую детскую деревню и десантную бригаду из города над Бугом связывает давняя и прочная дружба. Подобные мероприятия для деток, экскурсии и оказание им помощи стали доброй традицией для военнослужащих. Брестские голубые береты не только приглашают ребят к себе в гости, но и частенько сами приезжают навестить своих подопечных.

Поблагодарила военнослужащих за постоянную заботу и внимание директор детской деревни Светлана Юрьева:

– Мы очень благодарны десантникам за их участие в деле гражданско-патриотического воспитания наших деток. Наша дружба длится более 10 лет. Она не ограничивается какими-то разовыми акциями. Ребята видят гвардейцев на наших традиционных мероприятиях. Они частые у нас гости. Также военнослужащие помогают нам обкашивать территорию деревни, а это семь гектаров земли. Ну а такие праздничные мероприятия еще раз показывают, что мы им не безразличны. Мы это очень ценим и сердечно благодарим. Десантники – наглядный пример для наших воспитанников. Несмотря на возраст, они равняются на них. Спасибо вам за теплоту и бескорыстие, за добрые дела и поддержку.
Праздничное действо закончилось, но никто этого не заметил. Ребята долго не хотели отпускать своих взрослых друзей.



– Я не в первый раз приезжаю сюда. Здесь очень хорошие и приветливые люди. Сегодняшний утренник прошел для меня на одном дыхании. Я получила уйму позитивных эмоций, которые я обязательно сохраню в своей памяти, – поделилась воспитанница детской деревни Екатерина Делюкина.

С подругой согласен Николай Кондращук, который также получил незабываемые впечатления от встречи: 

– Мне все очень понравилось. Не хочется уезжать, но я обязательно сюда еще приеду. А может, когда вырасту, отправлюсь сюда служить. 


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