Акция «Наши дети» объединяет неравнодушных

Акция «Наши дети» стала в нашей стране хорошей доброй традицией, которая объединяет большое количество неравнодушных людей, готовых помочь детям, оказавшимся без внимания родителей. Такое мнение высказал министр энергетики Виктор Каранкевич во время посещения Социально-педагогического центра Центрального района Минска.



- В этот день каждый ребенок ждет волшебства и подарков, без которых не бывает Нового года. И для нас, взрослых, самая большая радость, когда дети счастливы и улыбаются.



Не обошлось без подарков. Главным из них стал новый холодильник. В свою очередь УП «Минскоблгаз» и УП «Мингаз» передали центру сертификат на спонсорскую помощь и два ноутбука.



Министерство и подведомственные ему организации ежегодно участвуют в акции "Наши дети", посещают с подарками детские дома, дома семейного типа, приемные и многодетные семьи.



Социально-педагогический центр Центрального района Минска предназначен для временного проживания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Центр оказывает социально-педагогическую, психологическую и другие виды помощи, помогает восстановлению социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, содействует возвращению детей в семьи.