Акция для аграриев, льготные кредиты для фермеров – гомельчане предлагают новшества

Встреча в общественной приемной Гомельского облисполкома в этот раз проходила в бурном обсуждении аграрных тем. Предложения различные: раздача акций сельхозпредприятий жителям села, льготное кредитование фермерских хозяйств и даже продажа земли в частную собственность. Идеи граждан аккумулировал председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Сергей Левковец.Гомельчанка Ксения Ивкина подготовила предложение о том, как больше заработать на селе. Ее интересует этот вопрос, так как в сельской местности проживают ее родственники:Эта тема принята к анализу. Однако, отметил Сергей Левковец, сегодня немало делается для развития села. При хорошей работе есть нормальные возможности для достойного заработка в сельхозорганизациях.Предприниматель Алексей Шернев изучает опыт работ фермерских хозяйств. Он поднимает проблемы, которые существуют в этом виде бизнеса:Глава областного комитета по сельскому хозяйству отметил, что продажа земли в частную собственность пока не обсуждается в обществе. А вот поддержка фермеров существует. Есть неплохие кредиты для малого бизнеса, но это не значит, что не надо работать по снижению процентной ставки для тех, кто хочет трудиться и зарабатывать на земле.Не обошлось и без бытовых вопросов. 86-летней Таисии Томашевич в доме при капремонте должны поменять канализационную трубу, однако соседи по дому живут за рубежом, и потому в их квартиры нельзя попасть. Что делать? Для разрешения ситуации решили привлечь коммунальщиков. Антон Ивасюк из Мозыря интересовался, как получить отсрочку от армии молодому специалисту, работающему в сельском хозяйстве. Оказалось, механизм уже отработан. Руководитель хозяйства может обратиться с ходатайством об отсрочке для ценного специалиста в военкомат.Диалог действительно получился интересным и разнообразным, подытожил двухчасовую дискуссию Сергей Левковец:Напомним, инициативы, озвученные в рамках общественных приемных, будут анализироваться и перерабатываться для обсуждения на Всебелорусском народном собрании.Общественные приемные постепенно перестают восприниматься как горячие линии. Белорусы все чаще звонят и приходят с предложениями по изменению и улучшению законодательной базы.Фото автора