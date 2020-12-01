Акция для аграриев, льготные кредиты для фермеров – гомельчане предлагают новшества

Гомельчане внесли предложения, как больше зарабатывать на селе.
Встреча в общественной приемной Гомельского облисполкома в этот раз проходила в бурном обсуждении аграрных тем. Предложения различные: раздача акций сельхозпредприятий жителям села, льготное кредитование фермерских хозяйств и даже продажа земли в частную собственность. Идеи граждан аккумулировал председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Сергей Левковец.
Гомельчанка Ксения Ивкина подготовила предложение о том, как больше заработать на селе. Ее интересует этот вопрос, так как в сельской местности проживают ее родственники:
– Мое предложение по улучшению благосостояния сельхозработников: акционировать сельхозпредприятия и половину акций распределить между работниками, чтобы они получали дивиденды. Это стимулирует производительность труда, обеспечит дополнительные доходы и увеличит материальную привлекательность работы и жизни в деревне. Нужно позволить коллективу активней участвовать в управлении хозяйством. Эта мера поможет уменьшить отток молодежи из деревни.
Эта тема принята к анализу. Однако, отметил Сергей Левковец, сегодня немало делается для развития села. При хорошей работе есть нормальные возможности для достойного заработка в сельхозорганизациях.
Предприниматель Алексей Шернев изучает опыт работ фермерских хозяйств. Он поднимает проблемы, которые существуют в этом виде бизнеса:
– Хочу поднять проблему фермеров. Например, в странах ЕС существует частная собственность на землю. Если там фермер может получать выгодные низкопроцентные кредиты на сезонную закупку удобрений, семян, топлива под залог земли, то у нас такое невозможно. Как выход – прорабатывать идею частной собственности на землю, к примеру, в сельской местности. Другой вариант –госпрограмма по поддержке фермерства: получение низкопроцентных сезонных кредитов в банках под эту деятельность.
Глава областного комитета по сельскому хозяйству отметил, что продажа земли в частную собственность пока не обсуждается в обществе. А вот поддержка фермеров существует. Есть неплохие кредиты для малого бизнеса, но это не значит, что не надо работать по снижению процентной ставки для тех, кто хочет трудиться и зарабатывать на земле.
Не обошлось и без бытовых вопросов. 86-летней Таисии Томашевич в доме при капремонте должны поменять канализационную трубу, однако соседи по дому живут за рубежом, и потому в их квартиры нельзя попасть. Что делать? Для разрешения ситуации решили привлечь коммунальщиков. Антон Ивасюк из Мозыря интересовался, как получить отсрочку от армии молодому специалисту, работающему в сельском хозяйстве. Оказалось, механизм уже отработан. Руководитель хозяйства может обратиться с ходатайством об отсрочке для ценного специалиста в военкомат.
Диалог действительно получился интересным и разнообразным, подытожил двухчасовую дискуссию Сергей Левковец:
– Общественная приемная в таком формате позволяет гражданам обращаться не только с жалобами и просьбами, но и предложениями, которые анализируются. К каждому вопросу надо подходить досконально, с привлечением компетентных специалистов. Именно в таких общественных диалогах мы вместе находим решение проблем.
Напомним, инициативы, озвученные в рамках общественных приемных, будут анализироваться и перерабатываться для обсуждения на Всебелорусском народном собрании.
Общественные приемные постепенно перестают восприниматься как горячие линии. Белорусы все чаще звонят и приходят с предложениями по изменению и улучшению законодательной базы.
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Акция для аграриев, льготные кредиты для фермеров – гомельчане предлагают новшества
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