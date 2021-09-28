Акция «Чистый лес» пройдет в Беларуси 9 октября. В этом году она будет приурочена к Году народного единства и по традиции охватит все регионы страны.
На протяжении дня волонтеры смогут помочь лесхозам в ликвидации несанкционированных свалок, уборке строительных и бытовых отходов, благоустройстве придорожных полос, а также лесных массивов вблизи населенных пунктов и памятных мест. Стать частью акции может любой желающий, для этого нужно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем желании.
– Как и в предыдущие годы, особый акцент во время акции планируется сделать на работе с детьми и пользователями социальных сетей. Так, каждый ребенок, принявший участие в акции, получит от лесхозов небольшой сувенир. Ценные подарки ждут и авторов самых креативных фото и видео, размещенных в социальных сетях под хештегами #ЧыстыЛес2021 и #ЧистыйЛес2021, – рассказала пресс-секретарь Минлесхоза Анастасия Мацкевич.
Кстати, в 2020 году участие в акции «Чистый лес» приняли почти 39 тысяч человек. Только за сутки волонтеры вместе с работниками лесного хозяйства убрали около 4,5 тысячи кубометров мусора и захламленности, навели порядок вдоль придорожных полос, благоустроили места вблизи мемориальных комплексов и памятных знаков. Дополнительно вместе с добровольцами было высажено более 1,3 млн деревьев.
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