Стоимость акций компании Twitter рухнула на 7–8% в ходе торгов на биржах 11 января. Об этом сообщает ТАСС.
По сообщениям агентств Reuters и Bloomberg, в процессе торгов стоимость ценных бумаг компании падала на 7–8 процентов. Это произошло на фоне решения Twitter заблокировать в соцсети аккаунт президента США Дональда Трампа. Представители компании заявили, что твиты американского лидера воспринимались многими как провокации и призывы к насилию.
Напомним, 6 января сторонники Трампа собрались на митинг у Капитолия, а позже прорвались в здание. В ходе столкновений у Конгресса погибло 5 человек.
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Акции Twitter упали более чем на 7% после блокировки соцсетью аккаунта Трампа
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Фото: РЕЙТЕР