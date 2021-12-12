Акции протеста против ковид-паспортов прошли в Испании

В Барселоне и Валенсии вечером 11 декабря прошли акции протеста против обязательного сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
Согласно данным агентства Europa Press, в каталонской столице к митингу присоединились порядка 3 тыс. человек. Участники манифестации пронесли плакаты с надписями "Медицинский паспорт, тоталитарное государство" и "Уважайте наш выбор". Протестующие, многие из которых пришли на акцию без масок, также скандировали "Свобода". В Каталонии ковид-паспорт обязателен для посещения баров, ресторанов, спортзалов, домов престарелых и ночных развлекательных заведений.
Демонстрация против сертификата о вакцинации против коронавируса также прошла в центре Валенсии. Участники протеста скандировали "Свобода", "Детей не трогать", "Это не вакцина, это эксперимент". На плакатах собравшихся можно было прочесть: "Нет политической, социальной и медицинской диктатуре", "Вакцина убивает" и другие надписи. В Валенсии ковид-паспорт требуется для входа среди прочего в развлекательные заведения и рестораны вместимостью более 50 человек.
За все время в Испании, где проживает 47 млн человек, диагноз COVID-19 был подтвержден 5,2 млн раз. Инфекция унесла жизни более 88 тыс. пациентов. В конце декабря минувшего года в стране стартовала прививочная кампания. В настоящее время около 90% испанцев старше 12 лет прошли полный курс вакцинации против коронавируса.
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