Белагропромбанку передадут акции ОАО "Пинское промышленно-торговое объединение "Полесье" и Светлогорского целлюлозно-картонного комбината для реструктуризации их задолженности. Позиция представителей государства по реструктуризации задолженности определена в постановлении Совета Министров от 23 декабря 2020 года № 755, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Задолженность "Полесья" по оплате процентов и пеней на общую сумму 5,7 млн рублей реструктуризируют путем передачи Белагропромбанку 228 тыс. акций дополнительного выпуска.
Банку также передадут 793,6 млн акций Светлогорского ЦКК для реструктуризации долга по оплате просроченных процентов на общую сумму 7,9 млн рублей.
Концернам "Беллесбумпром" и "Беллегпром", Белагропромбанку поручено принять меры по реализации постановления.
Фото: pixabay.com
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Акции "Полесья" и Светлогорского ЦКК передадут Белагропромбанку для реструктуризации задолженности
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