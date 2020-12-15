При организации и проведении новогодних праздников в столице особое внимание уделят безопасности, об этом сообщили на оперативном совещании Мингорисполкома.
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил комиссионно проверить все места проведения массовых гуляний, детские сады и школы, площадки, на которых пройдут праздничные представления, на предмет соответствия всем нормам и требованиям.
Столичному ГУВД он поручил обеспечить безопасность в местах массового скопления людей в праздничные дни.
Как рассказала начальник управления культуры Мингорисполкома Виталина Рудикова, в столице в этом году запланировано более 130 новогодних мероприятий, среди которых – традиционная акция «Наши дети», новогодние балы, театрализованные представления на Октябрьской и Ратушной площадях, праздничные гулянья, ярмарки и многое другое. Их полный перечень представлен на сайте Мингорисполкома.
В столичных районах планируется организовать 18 площадок для проведения гуляний. В новогоднюю ночь минчане увидят семиминутный фейерверк. Его запустят в 1:30 с огневой точки в Александровском сквере. В ночь с 31 декабря на 1 января метро будет работать до 3:00, наземный общественный транспорт – до 4:00.
Фото: БЕЛТА
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Акцент на безопасности сделают в столице при подготовке и проведении новогодних праздников
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