Актрису Елену Сафонову госпитализировали

Кадр из фильма

По некоторым данным, у актрисы вирусная пневмония. Отмечается, что результат теста на коронавирус будет известен в ближайшее время.Напомним, заслуженная артистка России Елена Сафонова родилась 14 июня 1956 года. Наиболее известна по ролям в картинах "Зимняя вишня", "С чего начинается Родина", "Атлантида", "Дневник доктора Зайцевой", "Женская собственность", "Принцесса на бобах" и "Москва никогда не спит".