Актриса Екатерина Жемчужная и ее муж Георгий выписаны из больницы, где проходили лечение от COVID-19.
«Да, выписали, мы дома», – сообщила Екатерина Жемчужная в разговоре с корреспондентом РИА Новости, добавив, что она и супруг чувствуют себя неплохо.
Екатерина Жемчужная – народная артистка России, актриса театра «Ромэн». Снималась, в частности, в таких фильмах, как «Карнавал», «Табор уходит в небо» и «Королева Марго».
Фото: РИА Новости
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Актрису Екатерину Жемчужную выписали из больницы после COVID-19
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