Народную артистку России Екатерину Жемчужную госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости.
В разговоре с журналистами актриса подтвердила, что действительно заразилась COVID-19. Она рассказала, что чувствует себя нормально. По словам Жемчужной, медики заботятся о ней, ставят капельницы.
Напомним, Екатерина Жемчужная – народная артистка России, служит в театре "Ромэн". Наиболее известна по фильмам "Цыганское счастье", "Карнавал", "Королева Марго", "Табор уходит в небо" и других.
Фото: legion-media.ru
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Актрису Екатерину Жемчужную госпитализировали
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