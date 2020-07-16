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Актриса Натали Портман снова беременна

Папарации запечатлели знаменитость с округлившимся животом на прогулке в Лос-Анджелесе, пишет "Стархит".

Натали Портман появилась на прогулке в Лос-Анджелесе в наряде, под которым уже можно разглядеть округлившийся живот.

При этом актриса и ее супруг, танцовщик Бенжамен Мильпье, уже воспитывают двоих детей.

39-летняя звезда кинематографа придерживается мнения, что при хорошем раскладе можно совмещать работу и семейные хлопоты. Первенец актрисы родился в 2011-м, дочка появилась на свет три года назад.

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