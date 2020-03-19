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Актриса Эмма Стоун перенесла свадьбу

Американская актриса Эмма Стоун перенесла свадьбу из-за коронавируса, сообщает Daily Mail.

Свадьба с продюсером и режиссером телешоу Saturday Night Live Дэйвом Маккэри была запланирована на минувшие выходные, она должна была состояться в Лос-Анжелесе, однако в городе ввели карантин.

Новая дата свадьбы пока не называется.

31-летняя Стоун известна по работам в таких фильмах, как «SuperПерцы», «Отличница лёгкого поведения», «Новый Человек-паук», «Бёрдмэн», «Ла-Ла Ленд», «Фаворитка».

За роль в «Бёрдмэне» актриса получила первую номинацию на «Оскар», а взяла статуэтку за работу в фильме-мюзикле «Ла-Ла Ленд». Является также обладательницей премий «Золотой глобус», BAFTA и Премии Гильдии киноактеров США.

Сообщается, что в похожей ситуации оказались также Орландо Блум и Кэти Перри, которые, по слухам, также думают о переносе свадьбы.

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