Американская актриса, звезда кинокартин «Мы – Миллеры» и «Оторва» впервые стала мамой. Об этом сообщает портал TMZ.
Эмма родила первенца от своего возлюбленного Гаррета Хедлунда. Пока пара решила не сообщать об этом в своих соцсетях, однако информация уже просочилась в СМИ.
Сообщается, что у Робертс и Хедлунда родился мальчик. Малыш немного опоздал к Рождеству и появился на свет 27 декабря. Его назвали Родс.
Напомним, о романе Эммы и Гаррета стало известно в апреле 2019 года. Ранее актриса много лет встречалась с коллегой по «Американской истории ужасов» Эваном Питерсом.
Фото: super.ru
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Актриса Эмма Робертс родила первенца
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