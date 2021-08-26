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Актриса Екатерина Васильева ушла в монастырь

Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Об этом сообщила актриса Мария Шукшина в своем Telegram-канале.

Фото: t.me/mariashukshina

К слову, сын актрисы служит священником в Храме Святителя Николая на Трех Горах.   

Екатерина Васильева - советская и российская актриса театра, кино и дубляжа. Зрителям известна по ролям в таких картинах, как "Чародеи", "Соломенная шляпка", "Экипаж", "Королева Марго" и "Участок". Служила театрам МХАТ, «Современник» и Московскому драматическому театру им. Ермоловой. 
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