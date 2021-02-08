Актриса Азия Ардженто выступила в поддержку Мэрилина Мэнсона

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Ардженто выложила пост на своей странице в Instagram, где отметила, что новая этика, принятая в медиа и шоу-бизнесе, больше походит на пуританизм.
К слову, сама актриса не раз становилась фигуранткой скандалов, связанных с насилием и домогательствами.
Напомним, ранее актриса Эван Рейчел Вуд и несколько других девушек обвинили Мэнсона в домашнем насилии. На фоне скандала лейбл Мэрилина Мэнсона Loma Vista Recordings, с которым он сотрудничал с 2015 года, объявил о разрыве контракта с музыкантом.
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