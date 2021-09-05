Актриса Анастасия Макеева попала в больницу

Роман Мальков рассказал, что сейчас актриса находится под капельницей.
- Настя уже была в коме, и ее чудом спасли!, – поделился он.
Причины госпитализации Мальков не раскрыл.
Ранее стало известно, что Макеева отказалась от участия в спектаклях в сентябре для восстановления здоровья.
Анастасия Макеева - российская актриса театра, кино и дубляжа, певица, телеведущая. Известна по ролям в таких фильмах, как «И всё-таки я люблю…», «Анна Каренина. История Вронского», «Новогодний переполох» и другим.
Фото: instagram.com/makeevan