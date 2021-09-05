Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.98
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Актриса Анастасия Макеева попала в больницу

Актриса Анастасия Макеева попала в больницу

Российскую актрису театра и кино Анастасию Макееву экстренно госпитализировали. Об этом сообщил ее супруг на странице в Instagram.


Роман Мальков рассказал, что сейчас актриса находится под капельницей. 

- Настя уже была в коме, и ее чудом спасли!, – поделился он.

Причины госпитализации Мальков не раскрыл. 

Ранее стало известно, что Макеева отказалась от участия в спектаклях в сентябре для восстановления здоровья.

Анастасия Макеева - российская актриса театра, кино и дубляжа, певица, телеведущая. Известна по ролям в таких фильмах, как «И всё-таки я люблю…», «Анна Каренина. История Вронского», «Новогодний переполох» и другим. 

Фото: instagram.com/makeevan
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы