Активно. Интенсивно. Интересно - Довгало о первом дне Всебелорусского народного собрания

Беларусь занимает СВОЕ место в мире, отметил Глава государства. Да, именно СВОЕ, а не чье-то, не в ущерб чьим-то интересам - экономическим, политическим или территориальным, - подчеркнула депутат.И защищать свою страну нужно всем, а значит и служить нашим парням нужно в нашей армии! "Вы туда не пойдете, а побежите...", если страна будет в опасности . Потому что мы должны "беречь и никому не отдавать" свою страну.Экономика - основа благосостояния любого государства и ее развитие должно идти по всем направлениям. Будь то промышленность, строительство, сельское хозяйство или бизнес - развитие будет!Информационное пространство - это реальное поле боя. Именно поэтому "эта пятилетка информационной модернизации".Кажется, не осталось ни одной темы, ни одного направления, которое бы не затронул Президент. Большой блок выступления был посвящен молодежи. Но главное, чтобы наше новое поколение знало, что есть "жемчужина нашей памяти - подвиг белорусского народа". На этом и должна основываться вся работа с молодежью.Конечно, не обошли стороной и семейную политику, поскольку именно демографическая ситуация сегодня вызывает озабоченность. Рождение маленьких граждан Беларуси должно стать главным для каждой семьи.Не единожды зал прерывал выступление аплодисментами.И какие бы угрозы - внешние или внутренние - ни были, "мы пройдем свой путь и выстоим!", - заключила Ирина Довгало.