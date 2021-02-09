Активисты Минской городской организации БРСМ развернули государственный флаг на конькобежном стадионе «Минск-Арены»

На предложение горкома бесплатно посетить сеанс катания на конькобежном стадионе «Минск-Арены» отозвались многие. Дожидаясь своей очереди у окошка проката, некоторые ребята вспоминают, когда в последний раз выходили на лед:– говорит подруге барышня в меховой шапке.– поддержала диалог вторая.С коньками, как и с велосипедом: один раз научился и больше не забудешь, уверены учащиеся Лингвогуманитарного колледжа Минского государственного лингвистического университета Тимофей Нестерович, Мария Иванова и Виктор Яскевич. Завязывая покрепче шнурки, одногруппники рассказывают, что на каток удается попасть раз в год:В конце сеанса активисты поучаствовали во флешмобе: выстроились в форме сердца и сделали фотографию. А еще ребята присоединились к республиканскому проекту БРСМ «Роднае – народнае» и развернули на конькобежном стадионе государственный флаг размером 10 × 2 метра.В Год народного единства Минский горком БРСМ запланировал еще немало инициатив, которые помогут молодежи лучше узнать друг друга, познакомят с историей нашей страны и государственных символов, рассказал