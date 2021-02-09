Активисты Минской городской организации БРСМ развернули государственный флаг на конькобежном стадионе «Минск-Арены»

В Минском городском комитете БРСМ решили организовать развлекательную программу для активистов и пригласили более трехсот школьников, студентов, представителей работающей молодежи, в том числе участников VI Всебелорусского народного собрания покататься на коньках.
На предложение горкома бесплатно посетить сеанс катания на конькобежном стадионе «Минск-Арены» отозвались многие. Дожидаясь своей очереди у окошка проката, некоторые ребята вспоминают, когда в последний раз выходили на лед:
– Года три не каталась, – говорит подруге барышня в меховой шапке.
– А я лет шесть точно на коньках не стояла, будешь меня держать, – поддержала диалог вторая.
С коньками, как и с велосипедом: один раз научился и больше не забудешь, уверены учащиеся Лингвогуманитарного колледжа Минского государственного лингвистического университета Тимофей Нестерович, Мария Иванова и Виктор Яскевич. Завязывая покрепче шнурки, одногруппники рассказывают, что на каток удается попасть раз в год:
– До профессионалов нам, конечно, далеко, но за бортик не держимся и можем проехать без падений несколько кругов. Утром были на занятиях, покатушки стали хорошей разрядкой после учебного дня.
В конце сеанса активисты поучаствовали во флешмобе: выстроились в форме сердца и сделали фотографию. А еще ребята присоединились к республиканскому проекту БРСМ «Роднае – народнае» и развернули на конькобежном стадионе государственный флаг размером 10 × 2 метра.
В Год народного единства Минский горком БРСМ запланировал еще немало инициатив, которые помогут молодежи лучше узнать друг друга, познакомят с историей нашей страны и государственных символов, рассказал первый секретарь Роман Бондарук:
– Во время общения с активистами мы получили от них много предложений по тому, как популяризировать государственную символику. Постепенно будем их реализовывать. Это нужно для того, что подрастающее поколение не забывало наши традиции, символику, которую нужно ценить и беречь.
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Активисты Минской городской организации БРСМ развернули государственный флаг на конькобежном стадионе «Минск-Арены»
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ