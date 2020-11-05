Волонтеры движения «Доброе сердце» Белорусского республиканского союза молодежи провели акцию «Мой родны кут» во дворе дома № 15 по улице Кульман.
Локация была выбрана неслучайно: некоторое время назад в Советскую районную организацию БРСМ поступило обращение местных жителей с просьбой вернуть первоначальный вид граффити на трансформаторной будке. Ранее ее украшал яркий рисунок, изображающий цветы и птиц. Но вандалы испортили уличный арт-объект.
Восстановить рисунок взялись активисты БРСМ из числа учащихся Минского государственного профессионально-технического колледжа декоративно-прикладного искусства им. Н. А. Кедышко. Облачившись в дождевики от непогоды и неосторожного мазка краской, ребята в течение часа вернули изображению его изначальный вид. Поработав с пользой, не забыли и подкрепиться: для волонтеров организовали горячий чай и сладости.
Первый секретарь Советского райкома БРСМ Виолетта Гордейчик напоминает: «Мой родны кут» – это проект Минской городской организации БРСМ, приуроченный к Году малой родины:
– Активисты молодежной организации благоустраивают дворовые территории – присоединиться к инициативе может любой желающий житель города.
Фото: БРСМ
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Активисты БРСМ Минска восстановили испорченные вандалами граффити
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
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