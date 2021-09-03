Активисты БРСМ Минска благоустроили территорию православного храма

Взяться за рабочий инструмент и проявить себя в деле вызвались полсотни ребят. Они поддержали межконфессиональную акцию БРСМ «Восстановление святынь Беларуси» и навели порядок на территории, прилегающей к православному храму Рождества Иоанна Предтечи, что в Партизанском районе Минска.





Всего несколько часов дружной и слаженной работы – и вот результат: опавшая листва убрана, вывезен строительный мусор. Большие дела начинаются с малого, убежден первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Роман Бондарук:

– Здорово, что столько молодых людей с радостью откликнулось на нашу инициативу помочь в благоустройстве территории храма. Приходя на такие объекты, ребята не только помогают наводить порядок, но и знакомятся с их историей и традициями.





Акция нацелена на воспитание в молодежи глубокого чувства духовности и патриотизма, добавляет секретарь первички БРСМ Белорусского государственного университета Михаил Дегтяренко:

– Современная молодежь интересуется не только своими личными делами, но и осознает ответственность за будущее страны. На практике это выражается в том числе в виде таких хороших благотворительных акций. Добровольцы работают не только на территории сакральных объектов: они помогают благоустраивать территории школ к новому учебному году (одна из последних акций недавно прошла у школы-новостройки № 224 в микрорайоне Лошица) и спортивные объекты. Так, активисты Минска выступили с инициативой создания молодежного пространства на территории городского стадиона «Трактор».





Михаил рассказал, что в Белгосуниверситете сформирована команда добровольцев: среди них есть те, кто в большей степени заинтересован в событийном волонтерстве, но есть и такие ребята, которые активно интересуются историческим прошлым нашей страны и развитием конфессиональных отношений.

Справочно

Цель акции – знакомство молодежи с духовным и культурным наследием Беларуси, воспитание и развитие у молодого поколения духовно-нравственных ценностей.

























Фото предоставлены Минским горкомом БРСМ