Активисты БРСМ Минска благоустроили территорию православного храма

Взяться за рабочий инструмент и проявить себя в деле вызвались полсотни ребят. Они поддержали межконфессиональную акцию БРСМ «Восстановление святынь Беларуси» и навели порядок на территории, прилегающей к православному храму Рождества Иоанна Предтечи, что в Партизанском районе Минска.
Всего несколько часов дружной и слаженной работы – и вот результат: опавшая листва убрана, вывезен строительный мусор. Большие дела начинаются с малого, убежден первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Роман Бондарук:
– Здорово, что столько молодых людей с радостью откликнулось на нашу инициативу помочь в благоустройстве территории храма. Приходя на такие объекты, ребята не только помогают наводить порядок, но и знакомятся с их историей и традициями.
Акция нацелена на воспитание в молодежи глубокого чувства духовности и патриотизма, добавляет секретарь первички БРСМ Белорусского государственного университета Михаил Дегтяренко:
– Современная молодежь интересуется не только своими личными делами, но и осознает ответственность за будущее страны. На практике это выражается в том числе в виде таких хороших благотворительных акций. Добровольцы работают не только на территории сакральных объектов: они помогают благоустраивать территории школ к новому учебному году (одна из последних акций недавно прошла у школы-новостройки № 224 в микрорайоне Лошица) и спортивные объекты. Так, активисты Минска выступили с инициативой создания молодежного пространства на территории городского стадиона «Трактор».
Михаил рассказал, что в Белгосуниверситете сформирована команда добровольцев: среди них есть те, кто в большей степени заинтересован в событийном волонтерстве, но есть и такие ребята, которые активно интересуются историческим прошлым нашей страны и развитием конфессиональных отношений.
Справочно
Цель акции – знакомство молодежи с духовным и культурным наследием Беларуси, воспитание и развитие у молодого поколения духовно-нравственных ценностей.
Фото предоставлены Минским горкомом БРСМ