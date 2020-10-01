29-летнего жителя Жодино задержали 27 сентября за участие в протестном шествии, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.
На мужчину составили два протокола: за нарушение порядка организации (проведения) массовых мероприятий и умышленное блокирование транспортных коммуникаций.
– Водитель электротележки совершил правонарушения специально: копии административных протоколов он собирался предоставить в посольство Польши для положительного решения вопроса о его политической эмиграции за рубеж, – сообщили в ведомстве.
Видео: МВД
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Активист несанкционированных мероприятий "копил" протоколы для политической эмиграции в Польшу
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК