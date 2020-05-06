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Актеры и звезды эстрады возложили цветы к обелиску на площади Победы в Минске

Исполнители Молодежного театра эстрады и актеры Национального академического драматического театра имени Максима Горького сегодня во время акции "Беларусь помнит. Помним каждого!" возложили цветы к монументу Победы в Минске, пишет БЕЛТА.

"День Победы — священный праздник для каждого белоруса. Наши деды и прадеды воевали для того, чтобы мы появились на свет и жили под мирным небом. 9 Мая мы будем исполнять со сцены военные песни, в том числе композицию "Беларусь помнит". Она посвящена каждому погибшему на войне. В ней мы еще раз говорим о том, что Беларусь помнит каждого героя", — рассказал солист группы "PROвокация" Артем Солодуха.

Как отметил его коллега по группе Марк Войтко, каждый гражданин нашей страны должен помнить о Великой Отечественной войне и ее героях. "День Победы один из важнейших и самых душевных праздников. В этот день нам обязательно нужно собраться всем вместе: спеть военные песни, поговорить о прошлом и настоящем", — добавил он.

Солистка Молодежного театра эстрады Елена Гришанова поделилась, что для нее День Победы — одновременно радость и огромная боль. "Мои дедушка и бабушка прошли эту страшную войну, остались живы и имели награды. Вся семья помнит о подвиге наших родных, мы гордимся ими, — сказала она. — Память о героях войны должна жить вечно. Для меня огромная честь возложить цветы к монументу Победы".

Война также затронула семью актера и ведущего мастера сцены НАДТ имени М.Горького Руслана Чернецкого. "У меня воевали два деда. Мы обязаны помнить о том, какой подвиг совершили наши предки, что они сделали ради того, чтобы мы все эти 75 лет жили в мирной стране, — отметил актер. — Лично я 9 Мая буду вспоминать своих дедов, смотреть с семьей военные фильмы и благодарить мысленно наших предков за мирное небо над головой".

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