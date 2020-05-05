Актер Сергей Лавыгин, знаменитый по роли повара Арсения Чуганина в сериалах «Кухня» и «СеняФедя», был госпитализирован в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Сергей Лавыгин
Фото: «Кинопоиск»
По сведениям канала, Лавыгин упал около подъезда вечером 3 мая и ударился головой. Медики поставили предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение.
Данные о госпитализации актера подтверждает также источник «Комсомольской правды». Других подробностей состояния Лавыгина не приводится.
Кроме сериалов «Кухня» и «СеняФедя» Сергей Лавыгин играл роли в таких кинокартинах, как «Лед-2», «Самый лучший день», «Горько!».
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Актера из сериала «Кухня» госпитализировали
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