Актера из сериала «Кухня» госпитализировали

Сергей Лавыгин

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«Кинопоиск»

По сведениям канала, Лавыгин упал около подъезда вечером 3 мая и ударился головой. Медики поставили предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение.Данные о госпитализации актера подтверждает также источник «Комсомольской правды». Других подробностей состояния Лавыгина не приводится.Кроме сериалов «Кухня» и «СеняФедя» Сергей Лавыгин играл роли в таких кинокартинах, как «Лед-2», «Самый лучший день», «Горько!».