Народный артист РСФСР госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает Super.ru.
Инфекцию у Шакурова обнаружили еще в октябре. Тогда у него развилась пневмония и ему тоже пришлось ложиться в больницу. После Сергея Каюмовича отправили на домашний карантин, но состояние резко ухудшилось.
На данный момент медики оказывают помощь 78-летнему актеру.
Несколько дней назад Шакуров еще заседал в жюри «Ледникового периода» в компании заслуженного тренера Татьяны Тарасовой и легкоатлетки Елены Исинбаевой.
Фото: Super.ru
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Актер Сергей Шакуров попал в больницу
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