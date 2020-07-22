Актер Прилучный впервые после развода прокомментировал новый роман

Звезда «Мажора» не сдержался после атаки хейтеров в «Инстаграм», пишет «Стархит».

Павел Прилучный впервые после развода прокомментировал новый роман с коллегой Мирославой Карпович. Это произошло после атаки хейтеров под новым постом в «Инстаграм».

– Моя личная жизнь – это моя личная жизнь. Хотите копаться в чужих грязных трусах – смотрите «Дом-2». А от меня отпишитесь, – ответил актер подписчику.

Совсем недавно Павел развелся с Агатой Муцениеце после девяти лет брака. Сейчас Прилучный встречается с Мирославой Карпович, известной по роли в сериале «Папины дочки».