Как известно, съемки седьмого сезона популярного семейного сериала «Сваты» начались еще в прошлом году в Беларуси. Актер, сыгравший главную роль, отметил, что многое зависит от пандемии коронавируса, сообщают Новости культуры России.
Пандемия мешает открытию границ – по этой причине съемки приостановлены.
Добронравов рассказал о том, что актерский состав все это время находился на связи с продюсером сериала. Но никто не может дать никаких прогнозов касаемо будущего любимого миллионами сериала.
– Ситуация сейчас неопределенная и меняется каждый день. Одни страны открываются для туристов, а другие, наоборот, закрывают границы. Сейчас сложно строить планы на лето, но мы все надеемся на лучшее, – поделился Федор Добронравов.
Актеры хотели вернуться на площадку в мае 2020 года, но пандемия приготовила другой расклад. Кстати, в новом сезоне не будут задействованы Татьяна Васильева и Виталий Семенцев.
Фото: mydinasty.com
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Актер Федор Добронравов назвал условие для возобновления съемок «Сватов»
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