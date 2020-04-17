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Актер Джонни Депп зарегистрировался в Instagram

На американскую звезду уже подписались более 1,8 миллиона человек.

Американский актер Джонни Депп создал личную страницу в Instagram, хотя ранее отказывался появляться в соцсетях.

— Всем привет. Снимаю для вас кое-что интересное, — пост с таким сообщением Депп разместил первым.

Позже он выставил ролик, где объяснил, почему решил появиться в соцсетях.

— Это мой первый опыт в мире социальных сетей. Я никогда не делал ничего подобного раньше и, думаю, до сих пор не чувствовал зачем. Сейчас настало время начать диалог, поскольку угроза этого невидимого врага уже привела к трагедии и нанесла огромный ущерб жизни людей, — рассказывает актер в ролике.

В итоге актер призвал фолловеров, которых набралось уже 1,8 миллиона, "заботиться друг о друге" на протяжении всей пандемии, а также всем, кто находится на самоизоляции, заняться творчеством.

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