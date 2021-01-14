Российский актер, известный по фильму «Глухарь» и «Метод» скончался на 46-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости.
Агент артиста Мария рассказала, что Гусев найден мертвым в своей машине неподалеку от съемочной площадки в Москве. По предварительным данным, у актера остановилось сердце, хотя он никогда не имел с ним проблем. Она также добавила, что артист участвовал в съемках проекта "Скорая".
Следователи и медики выясняют обстоятельства случившегося.
Дмитрий Гусев родился в Северске. В 2001 г. окончил актерский факультет Ярославского Государственного театрального института. За свою карьеру актер снялся в 140 фильмах и сериалах, среди которых "Воронины", "Глухарь", "Скорая помощь", "Последний рубеж" и многие другие.
Фото: РИА Новости
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Актер Дмитрий Гусев найден мертвым в своей машине
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