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  2. Аккуратные волны за 7 минут: пошаговый путь к укладке каре

Аккуратные волны за 7 минут: пошаговый путь к укладке каре

Уложить каре можно разными способами: от идеально прямого до пышного с начесом. Сегодня поговорим о том, как сотворить на голове каскад из «мягких» волн за короткое время – хватит 7–10 минут. Секретами такой элегантной и простой укладки на своем YouTube-канале поделилась блогер – специалист по стрижкам и укладкам волос Елизавета Морозова.


Первым делом – арсенал. Для укладки каре волнами вам понадобятся: щипцы или плойка диаметром 19 мм, термозащитный спрей, массажная расческа, масло для волос (или паста).

Теперь обо всем по порядку. Перед тем как накручивать волосы, их нужно подготовить. Для этого на них наносим термозащиту, а потом расчесываем волосы – так спрей распределится более равномерно. Температуру плойки или щипцов Морозова рекомендует выставить на 180 ℃. Это, по ее словам, оптимальная температура, которая подходит практически любому типу волос. 


– Если у вас натуральные волосы, которые плохо накручиваются, можно поднять температуру до 190 ℃. Но выше 200 ℃ я не рекомендую, – предупредила специалист. – Если волосы держатся накрученными и при меньшей температуре, чем среднестатистическая, спокойно крутите на ней. А если пряди распускаются, возможно, вы недостаточно нагреваете плойку. 

С приготовлениями разобрались, переходим к основному процессу. Волосы нужно убрать так, чтобы верхние пряди были собраны в хвост, а нижние падали свободно. С последних и начинаем делать локоны. Кончик щипцов направляем вниз и накручиваем прядь волос на плойку по направлению от лица. Кончик придерживаем, чтобы будущий локон не распустился заблаговременно. Волосы в контакте с раскаленной плойкой блогер советует держать не дольше 10 секунд. В итоге получается аккуратная крепкая завитушка. Таким образом поступаем и с остальными нижними прядями. При этом Морозова уточняет: совсем не обязательно все пряди крутить в одном направлении. Первые, возле лица – да, а вот остальные уже можно чередовать: от лица и наоборот, к нему. 


С короткими прядками по линии роста волос блогер советует управляться немного по-другому: зацепить плойкой или щипцами только их кончик и подкрутить его по возможности. Здесь важно не переусердствовать, чтобы не поднести прибор слишком близко к коже головы – тогда есть шанс обжечься.

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После того как нижний ряд готов, можно приступать к верхнему. Там принцип такой же: близкие к лицу пряди накручиваются по направлению от него, а остальные – вразнобой. 

Когда локоны готовы, вооружаемся массажной расческой и аккуратно прочесываем волосы. Главное на этом моменте – «смягчить» их вид, сделать волны более плавными. После наносим немного масла – оно придаст блеск волосам и поможет убрать выбивающийся пушок. Его можно заменить пастой-паутинкой. Что выбрать? Дело в личных предпочтениях и в типе кожи головы и волоса. Если те склонны к жирности, лучше воспользоваться пастой. Дополнительно закрепить прическу можно лаком для волос, но это не обязательно.

Фото: скриншоты из видео
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