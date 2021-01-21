Данилович: в Академию управления должны приходить патриоты, имеющие задатки к лидерству

Главному управленческому вузу страны через неделю исполнится тридцать лет. Ректор Академии управления кандидат исторических наук, доцент Вячеслав Данилович в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» рассказал, с чем учебное заведение подошло к пусть и небольшой, но важной дате.
– За три десятилетия облик академии очень изменился. Речь об учебном процессе и материально технической базе университета. Хочется напомнить слова нашего Президента о том, что наш вуз должен быть ведущим в стране – не только в вопросах подготовки управленцев нового поколения, – отметил ректор.
Он подчеркнул: за это время было подготовлено более 95 тысяч специалистов для государственных органов, организаций и предприятий. Годовая цифра близка к двум тысячам.
По словам Вячеслава Даниловича, соотношение практики и теории в образовательном процессе составляет 60 на 40. Силами вуза было создано двадцать инновационных площадок – филиалов кафедр, которые помогают насыщать обучение и осуществлять грамотную профориентацию студентов и слушателей.
Руководитель вуза отметил, что все специальности, по которым ведется подготовка, входят в топ-10 самых востребованных профессий Беларуси. Более того, 70% Правительства Беларуси – выпускники Академии управления.
– К нам должны приходить патриоты, имеющие задатки к лидерству личности. На таких людей нацелена наша профориентационная работа, – отметил Вячеслав Данилович. – Это талантливые, целеустремленные, показавшие хорошие результаты на централизованном тестировании абитуриенты.
Занимает пост ректора собеседник четыре месяца: уже за это время было реализовано несколько успешных идей. Подготовка и направление в Министерство образования предложения по корректировке правил приема абитуриентов в вуз, среди них, кстати, есть и введение обязательного профессионально-психологического собеседования при поступлении в учебное заведение. Приоритетными вопросами станут знание системы государственной власти страны и то, насколько абитуриент ценит, что живет в Беларуси. Есть и предложение ввести кастинг.
Как рассказал собеседник, был создан Telegram-канал «Дневник управленца» – в нем уже 600 подписчиков. Там пропагандируются взгляды представителей вуза и обозначаются подходы в подготовке управленческих кадров.
– Мы подготовили и начали проводить семинары и тренинги для обучения представителей госорганов и организаций. Недавно в их числе были сотрудники Министерства по налогам и сборам: на занятие мы пригласили и корреспондентов телеканала «ОНТ», – поделился ректор.
Также были подписаны соглашения о сотрудничестве с Институтом пограничной службы и Университетом гражданской защиты МЧС.
По словам собеседника, вуз планирует расширять имеющийся пакет кейсов и деловых игр, которые помогают в решении важных задач в сфере государственного управления и в вопросах взаимодействия с обществом.
Фото: БЕЛТА
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Данилович: в Академию управления должны приходить патриоты, имеющие задатки к лидерству
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