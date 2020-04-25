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  2. Академия управления при Президенте приняла участие в республиканском субботнике

Академия управления при Президенте приняла участие в республиканском субботнике

Перед началом мероприятия каждый прошел инструктаж по технике безопасности и охране труда. Во время субботника наводили порядок и благоустраивали территорию Академии управления. Работы выполнены в учебных корпусах, спортивном комплексе, редакционно-издательском центре и общежитиях. 
 





Собранные по итогам республиканского субботника средства направят на подготовку детских загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону, в том числе на развитие и укрепление их материально-технической базы, благоустройство и приведение в надлежащее состояние населенных пунктов, а также ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны. 
 

– Субботник - это славная, добрая традиция, которая не только помогает навести чистоту и порядок на рабочих местах, но и способствует сплочению нашей команды. Основная философия таких мероприятий заключается в объединении людей вокруг идеи, общих целей и задач. Думаю, у нашей Президентской академии это хорошо получается, – комментирует первый проректор Академии управления Валерий Бороденя.
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