Академия наук проведет ряд мероприятий, посвященных 15-летию участия Беларуси в изучении Антарктики

В этот день откроется выставка «Беларусь в Антарктике: 15 лет регулярных научных и экспедиционных исследований». Ее посетители смогут увидеть уникальные фото, иллюстрирующие исследование Антарктики белорусскими полярниками, макет Белорусской антарктической станции «Гора Вечерняя» и другие экспонаты. Кроме того, желающие смогут получить консультации по различным направлениям деятельности и научных исследований в Антарктике.Как отметили в пресс-службе, 18 августа также пройдет международная научная конференция по соответствующей теме.В этот же день состоятся переговоры руководства Росгидромета и Федерального государственного бюджетного учреждения «Институт Арктики и Антарктики» Росгидромета с председателем президиума НАН Беларуси Владимиром Гусаковым, а также расширенное заседание Межведомственной комиссии Республики Беларусь по вопросам Антарктики. Участники двусторонней рабочей группы обсудят планы по реализации в 2021–2022 гг. положений Соглашения о сотрудничестве в Антарктике между Правительством Беларуси и Правительством России, а также логистические вопросы по доставке грузов и членов Белорусской антарктической экспедиции в сезон 2021–2022 гг.