Французская авиакомпания Air France отложила запланированный на 31 мая рейс Париж – Москва, поскольку не получила согласие российской стороны на план полета в обход воздушного пространства Беларуси, передает ТАСС со ссылкой на компанию Air France.
– Рейс в понедельник действительно отложен, – отметил представитель пресс-службы перевозчика. – Полет во вторник сохраняется в расписании.
Собеседник ТАСС также отметил, что авиакомпания имела соответствующее разрешение на выходные дни.
– Такое разрешение должно запрашиваться ежедневно, – объяснил он.
На прошедшей неделе компания уже отменяла рейсы по маршруту Париж – Москва – Париж. В Air France уточнили, что рейсы были отменены по техническим причинам после того, как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Беларуси. Пассажиров Air France в эти дни перевозила российская авиакомпания "Аэрофлот", специально направившая на маршрут большие самолеты.
29 мая в Air France обратили внимание, что получили одобрение от российской стороны нового плана полета. Полет по новому плану в субботу был совершен.
Фото: pixabay.com
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Air France отложила рейс Париж – Москва из-за отсутствия разрешения России
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