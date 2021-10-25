Агрокомбинат «Скидельский» возглавил рейтинг крупнейших покупателей на БУТБ

По итогам января-сентября 2021 года наибольший объем сделок по закупке сельхозпродукции на Белорусской универсальной товарной бирже пришелся на отечественные агрокомбинаты, мясоперерабатывающие предприятия и птицефабрики. Именно они, а также одна иностранная компания, вошли в пятерку крупнейших покупателей, сообщили в пресс-службе БУТБ.

Лидером биржевого рейтинга стало ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», приобретавшее на БУТБ шрот масличных культур, кормовые добавки и зерно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма биржевых сделок, совершенных этим агропромышленным объединением, выросла в два раза -- в основном из-за существенно возросшей потребности в соевом шроте, фуражной пшенице и комбикормах.

-- На втором месте -- один из ведущих отечественных производителей цыплят-бройлеров ОАО «Птицефабрика Дружба». Предприятие активно покупало соевый и подсолнечный шрот, масло рапса и сои, семена кукурузы и ветпрепараты. За 9 месяцев объем сделок с этими товарами увеличился в стоимостном выражении на 81 процент. На третье место ОАО «Гродненский мясокомбинат» поднялось благодаря регулярным закупкам свиного тримминга, шпика и животных жиров. Как следствие, прошлогодний результат по сумме закупочных транзакций превышен в 2,5 раза, -- рассказали в пресс-службе.

В рейтинге покупателей -- швейцарский агротрейдер Ragrow AG. На белорусскую биржевую площадку компания пришла ради рапсового масла и в кратчайшие сроки стала самым активным поставщиком этой товарной позиции на европейский рынок. С учетом высокого спроса на продукцию переработки масличных сумма закупочных контрактов, заключенных Ragrow AG на БУТБ, по итогам января-сентября выросла на 75 процентов.

-- Замыкает пятерку ОАО «Брестский мясокомбинат». За счет закупок свиного тримминга, мяса птицы, комбикормов и фуражного зерна предприятие более чем в 10 раз нарастило сумму биржевых сделок с сельхозпродукцией, -- добавили на БУТБ.

На бирже отметили, что за 9 месяцев 2021 года общий объем реализации сельхозпродукции через БУТБ увеличился в денежном выражении на 52 процента, до 1,1 миллиарда рублей. В структуре сделок преобладали продажи на внутреннем рынке, обеспечившие 725 миллионов биржевого оборота, что на 32 процента больше прошлогоднего результата. Наиболее востребованные группы товаров -- шроты масличных культур, кормовые добавки, зерновые и мясомолочная продукция.