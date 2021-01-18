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  2. Агрокомбинат «Скидельский» – в числе наиболее активных участников торгов на БУТБ. Какие еще предприятия выбились в лидеры?

Агрокомбинат «Скидельский» – в числе наиболее активных участников торгов на БУТБ. Какие еще предприятия выбились в лидеры?

Среди лидеров обновленного рейтинга деловой активности –крупные металлургические заводы, нефтетранспортные компании, деревообрабатывающие предприятия и агрохолдинги. Как рассказали в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи, рейтинг рассчитывается исходя из объема и количества сделок, которые совершили участники биржевых торгов по итогам каждого квартала.


– За IV квартал 2020 года повышенный покупательский интерес к сделкам в секции металлопродукции проявило ОАО «Гомельтранснефть Дружба»; чаще других продавал товар российский производитель стальных сварных труб – Выксунский металлургический завод. Среди сельхозпредприятий на верхней позиции в рейтинге покупателей разместилось ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», закупавшее шрот масличных культур. Рейтинг продавцов возглавило российское ООО «Содружество-агротрейд», специализирующееся на производстве и реализации рапсового шрота, – рассказал пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Собеседник добавил, что в секции промышленных и потребительских товаров высокую покупательную способность проявил Брестский мясокомбинат. Предприятие часто приобретало через БУТБ оболочку для изготовления колбас. Крупнейшим продавцом назвали новичка биржевых торгов – частную фирму «ТигерЛесЭкспорт». Она специализируется на поставках транспортно-погрузочной техники для лесной отрасли. Литовские компании UAB Eurovesta и AB Klaipedos Mediena – ведущие покупатели белорусских пиломатериалов и продавцы щепы и древесных отходов.

Фото: БЕЛТА
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