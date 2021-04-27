Хищник потревожил местных жителей в окрестностях приграничной д. Борки Ласицкого сельсовета. Предполагают, что животное бешеное. Об этом сообщает Пинский райисполком.
В лесу зверь приблизился к работавшим лесникам, скалился и рычал. Мужчины покинули то место на служебном транспорте. Об агрессивном волке сообщили местным властям. На поиски зверя в пограничной полосе мобилизовали охотников районной организации БООР и пограничников, задействовав служебных собак. Операция по его поиску продолжалась до темноты и возобновилась с рассветом. Внешний вид и поведение волка дают основание полагать, что он бешеный. Его шерсть клочковатая, походка вялая, животное сильно прихрамывает.
Факты нападения волка на человека в населенных пунктах единичны и почти все объясняются бешенством. Оно подтвердилось и у зверя, который напал на местных жителей в соседнем Ласицке 5 апреля. Тогда трое человек и несколько домашних животных получили укусы. На следующий день егерь местного охотхозяйства застрелил хищника во время очередной его атаки.
Фото: архив БЕЛТА
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Агрессивный волк пытался напасть на людей в Пинском районе
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