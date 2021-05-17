Яровые культуры посеяны на 87 процентах площадей

Сейчас аграрии занимаются гречихой, просом и кукурузой. Что касается последней, посеяно 876 тысяч гектаров, или свыше 77 процентов к заданию. Вот-вот отчитаются на БРЕСТЧИНЕ – осталось пять тысяч гектаров, или чуть более двух процентов. ГРОДНЕНЩИНЕ до финиша осталось 12 процентов, или 16 тысяч гектаров, МИНЩИНЕ – 20 процентов, или 54 тысячи. На ГОМЕЛЬЩИНЕ, МОГИЛЕВЩИНЕ и ВИТЕБЩИНЕ план выполнен на 74,3, 66,3 и 39,6 процента соответственно. Там осталось засеять 76, 43 и 61 тысячу гектаров.Гречиха посеяна на площади 8,94 тысячи гектаров, что составляет 29,5 процента к заданию, просо – на 1,8 тысячи гектаров, или 26 процентов к плану. Продолжается сев овощных культур – позади выполненные 78 процентов, от финиша отделяет тысяча гектаров, и однолетних трав – осталось 75 тысяч гектаров, или четверть площадей.Вторая подкормка озимых зерновых на зерно проведена на площади 864,4 тысячи гектаров, или 62 процента. Быстрее всех работают на ГРОДНЕНЩИНЕ – выполнено 82 процента, на БРЕСТЧИНЕ и МИНЩИНЕ – по 77, на МОГИЛЕВЩИНЕ – 65,3. Не преодолели экватор ВИТЕБСКАЯ и ГОМЕЛЬСКАЯ области – справились только на 30 и 37 процентов соответственно.Накоплено минеральных удобрений 58 процентов к заданию. Превзошли среднереспубликанский показатель в ГРОДНЕНСКОЙ, МИНСКОЙ и БРЕСТСКОЙ областях – 75,5, 70,5 и 66,3 процента соответственно. В ГОМЕЛЬСКОЙ – 53,1, МОГИЛЕВСКОЙ - 47,4, а в ВИТЕБСКОЙ – всего 29 процентов. При этом северный регион серьезно отстает и по органике: внесено чуть более половины при среднем значении по стране 90 процентов.