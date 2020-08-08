Аграрии рассказали о ходе уборочной и планах на урожай

В нескольких регионах страны были взяты новые рекорды жатвы-2020, сообщили в эфире «Беларусь 1».

Аграрии рассказали как справляются с уборкой урожая в разных регионах страны.



Например, эта уборочная для механизатора производственного кооператива имени В. И. Кремко Андрея Росеника пятнадцатая по счету.

- Урожай хороший, получил новый комбайн. Поспособствовала и погода, и техника не подвела. Ежедневно работаем фактически с раннего утра и до позднего вечера. Нет росы, сразу выезжаем в поле, сразу работаем. И до вечера, пока уже не начнет отходить массив".



А вот председатель правления производственного кооператива имени В. И. Кремко Сергей Кремко говорит, что нынешний год примечателен в его хозяйстве и будет вписан в историю тем, что поставлен рекорд – было намолочено 358,8 тонны за 13 часов. Здесь собирают по 95 центнеров с гектара.

- Будет рекорд в хозяйстве по намолоту на один комбайн за весь период уборки - больше 6 тысяч тонн. Ну и, собственно, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйстве будет тоже впервые в пределах 30 тысяч тонн.



На полях сельхозпредприятия «Комаровка» Брестского района жатва как раз подошла к экватору. Сразу с полей урожай тщательно очищают, а затем отправляют на зерносушильный комплекс.

- Емкость наших складов (у нас их восемь штук) 2,5 тысячи тонн каждая. То есть получается одномоментно мы можем положить порядка 24 тысяч тонн зерна. Это то зерно, которое нам понадобится от урожая до урожая, - рассказал начальник комбикормового завода ОАО "Комаровка" Владимир Леонард.



В целом настроение у аграриев Беларуси боевое. Вот и помощник комбайнера СПФ "Заозерье" Витебского мясокомбината Сергей Колбасов собирается работать максимально.

- Планы - до конца работать, максимально. В этом году высокая урожайность. Из-за этого у нас получается быстрее набирать тысячи. За четыре дня вторая тысяча. Это быстро, хорошо.



В эфире «Беларусь 1 отметили», что при хорошей погоде аграрии страны рассчитывают завершить уборку уже через две недели.