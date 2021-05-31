Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Аграрии приступили к первому укосу трав

Аграрии приступили к первому укосу трав

Сегодня первый день лета, а значит, самое время подвести итоги посевной кампании. Аграрии не скрывают: нынешнюю весну благосклонной не назовешь -- затяжная, дождливая, холодная. Некоторые поля до сих пор остаются вне зоны доступа, особенно это касается северного региона: ему-то и досталось больше всего. Естественно, это наложило свой отпечаток на темпы работ, которые были несколько ниже по сравнению с весной 2020-го. 


– В целом по стране сев завершен. Единственное, кое-где остались незасеянные кукурузой гектары. Брестская, Гродненская и Могилевская области справились в полном объеме. Небольшие  площади, в пределах одного-двух рабочих дней, есть на Минщине и Гомельщине. Больше всего на Витебщине: из запланированных 100 тысяч гектаров засеяно лишь 70 процентов. Но тому есть объяснение: 18 майских дней были дождливыми. Именно этот фактор и внес серьезные корректировки в посевную. Исходя из технических возможностей региона, имеются все предпосылки, чтобы с плановыми цифрами справиться к 10 июня. Впрочем, и руководство Витебской области пообещало завершить сев кукурузы к этому числу. Относительно культуры сроки  допустимые, хотя это не совсем то, чего мы ждали и требовали. Кроме кукурузы в некоторых регионах осталась группа однолетних трав. Но здесь своя специфика: их сеют после уборки озимых на зеленый корм. Если оценивать посевную кампанию в целом, аграрии сработали неплохо. Несмотря на то, что из-за неблагоприятных условий массовый старт в отдельных регионах сместился до 18 дней, его продолжительность сократилась примерно на шесть дней. Главная причина в том, что были досконально проработаны вопросы с топливом, семенами. А смещение сроков сева позволило более тщательно подойти к подготовке техники, – сообщил начальник главного управления растениеводства Минсельхозпрода Николай Лешик.

Ранее белорусские ученые-аграрии высказывали свое опасение по поводу того, что травы серьезно отстают в развитии из-за недостатка положительных температур. Но в последнюю неделю ситуация изменилась. Раннеспелые злаковые травы, несмотря на неблагоприятные условия для роста, хоть большой массы не сформировали, однако физиологически вошли в оптимальную фазу для уборки. Поэтому ждать дальше некуда – нужно без промедления приступать к кормозаготовке, резюмировал Николай Лешик. Кроме того, выпало достаточное количество осадков для получения второго, полноценного и более урожайного, укоса при своевременном скашивании первого. 

К слову, кормозаготовка стартовала по всей стране. Травы скошены на площади 190,1 тысячи гектаров, что составляет 14,6 процента к заданию. Выше среднереспубликанских темпы на Брестчине и Минщине – план выполнен на 28,7 и 19,2 процента соответственно. На Гродненщине – 13,2, Гомельщине – 11,7, Могилевщине – 9,1, на Витебщине – всего 0,86 процента. Сельхозпредприятиям предстоит заготовить 9710 тысяч тонн кормовых единиц травяных кормов, что почти на 400 тысяч больше, чем в 2020-м. Несмотря на это обстоятельство и сложности нынешней весны, задание выполнено на 2,69 процента, что несколько выше, чем на аналогичную дату прошлого года. 

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Доктор Комаровский рассказал, как защититься от укусов клещей
Витебские спасатели напомнят о безопасности детей гонками в ползунках и парадом колясок
За сутки в Беларуси зарегистрированы 632 пациента с COVID-19, выписаны 449 человек
Гомельчанин получил десять лет колонии за вовлечение девушек в проституцию
В Бресте милиция предотвратила суицид 14-летней школьницы
Справка об отсутствии контакта с COVID-19 и ограничение личных встреч: медики рассказали об отдыхе детей в лагерях
Петришенко: Беларусь рассчитывает на существенное продвижение по снятию барьеров и ограничений в ЕАЭС
Мастер-классы от известных спортсменов и олимпийский квест – спортивный праздник фестиваля «Вытокі» в Орше будет интересным
Молодежь Витебской области поможет обустроить детские площадки и организовать яркие праздники
Устроивший стрельбу в Екатеринбурге признал вину
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Занимательно о беглых
Председатель Мингорисполкома и глава администрации Октябрьского района встретились со студентами Академии управления
Выбери свою «Королеву студенчества – 2021»: БРСМ запустил онлайн-голосование
Пассажиры рейса Ryanair из Дублина в Краков продолжили полет после внеплановой посадки
Air France отложила рейс Париж – Москва из-за отсутствия разрешения России
Аграрии приступили к первому укосу трав
На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,1
Шпаковский высказался о придании ВНС конституционного статуса
Врач рассказал об особенностях приема обезболивающих беременными
Для граждан Беларуси и иностранцев временно ограничен выезд из страны – ГПК
В Республиканской спартакиаде работников здравоохранения победила Могилевская область
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Случай на болоте
Стало известно, какие мероприятия пройдут в парках города в День защиты детей
Детская железная дорога в Минске по итогам мая перевезла почти 6,5 тысячи пассажиров
На торгах 31 мая доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали
В Гомельской области число погибших на воде снизилось на треть
МВД: информация о минировании учебных заведений не подтвердилась
В Подмосковье мужчина зарезал жену и двух дочерей
LG официально свернула производство смартфонов и планшетов
Эксперт: экономический форум позволит усилить связи между Беларусью и Африканским континентом
В Минске 1 и 9 июня будет изменен график работы аттракционов
"Можем начинать работать прямо сейчас" – страны Африки озвучили перспективные сферы сотрудничества с Беларусью
Белорусам предлагают поучаствовать в конкурсе по созданию эскиза флага Малоритского района
Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе – апреле составил 0,75 млрд рублей
Внешний госдолг в январе – апреле уменьшился на 2,5%
Кому опасно летать на самолете – отвечает врач
Лайк за фото в вышиванке. БРСМ приглашает поучаствовать в фотоконкурсе
Шпаковский высказался о существующих версиях по развороту самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс
Авиация МЧС Беларуси помогла ликвидировать крупный пожар в Турции
Вышел в свет 146-й номер "Спецназа"
Египет заинтересован в сотрудничестве с Беларусью сразу по нескольким направлениям
"Это малая толика в нашем экспорте" – Макей высказался о трех миллиардах евро помощи ЕС на реформы в Беларуси
Усиление санкционного давления на Беларусь и Россию подталкивает наши страны к сближению – Шпаковский
В Дятлово состоялся фестиваль семейного отдыха «Зецельскi фэст»
Политолог: инциденты с посадкой самолетов не редкость, но ситуацию с Беларусью искусственно политизировали
Авторы
СКАНИРУЙТЕ