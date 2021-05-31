Аграрии приступили к первому укосу трав

Сегодня первый день лета, а значит, самое время подвести итоги посевной кампании. Аграрии не скрывают: нынешнюю весну благосклонной не назовешь -- затяжная, дождливая, холодная. Некоторые поля до сих пор остаются вне зоны доступа, особенно это касается северного региона: ему-то и досталось больше всего. Естественно, это наложило свой отпечаток на темпы работ, которые были несколько ниже по сравнению с весной 2020-го.
– В целом по стране сев завершен. Единственное, кое-где остались незасеянные кукурузой гектары. Брестская, Гродненская и Могилевская области справились в полном объеме. Небольшие площади, в пределах одного-двух рабочих дней, есть на Минщине и Гомельщине. Больше всего на Витебщине: из запланированных 100 тысяч гектаров засеяно лишь 70 процентов. Но тому есть объяснение: 18 майских дней были дождливыми. Именно этот фактор и внес серьезные корректировки в посевную. Исходя из технических возможностей региона, имеются все предпосылки, чтобы с плановыми цифрами справиться к 10 июня. Впрочем, и руководство Витебской области пообещало завершить сев кукурузы к этому числу. Относительно культуры сроки допустимые, хотя это не совсем то, чего мы ждали и требовали. Кроме кукурузы в некоторых регионах осталась группа однолетних трав. Но здесь своя специфика: их сеют после уборки озимых на зеленый корм. Если оценивать посевную кампанию в целом, аграрии сработали неплохо. Несмотря на то, что из-за неблагоприятных условий массовый старт в отдельных регионах сместился до 18 дней, его продолжительность сократилась примерно на шесть дней. Главная причина в том, что были досконально проработаны вопросы с топливом, семенами. А смещение сроков сева позволило более тщательно подойти к подготовке техники, – сообщил начальник главного управления растениеводства Минсельхозпрода Николай Лешик.
Ранее белорусские ученые-аграрии высказывали свое опасение по поводу того, что травы серьезно отстают в развитии из-за недостатка положительных температур. Но в последнюю неделю ситуация изменилась. Раннеспелые злаковые травы, несмотря на неблагоприятные условия для роста, хоть большой массы не сформировали, однако физиологически вошли в оптимальную фазу для уборки. Поэтому ждать дальше некуда – нужно без промедления приступать к кормозаготовке, резюмировал Николай Лешик. Кроме того, выпало достаточное количество осадков для получения второго, полноценного и более урожайного, укоса при своевременном скашивании первого.
К слову, кормозаготовка стартовала по всей стране. Травы скошены на площади 190,1 тысячи гектаров, что составляет 14,6 процента к заданию. Выше среднереспубликанских темпы на Брестчине и Минщине – план выполнен на 28,7 и 19,2 процента соответственно. На Гродненщине – 13,2, Гомельщине – 11,7, Могилевщине – 9,1, на Витебщине – всего 0,86 процента. Сельхозпредприятиям предстоит заготовить 9710 тысяч тонн кормовых единиц травяных кормов, что почти на 400 тысяч больше, чем в 2020-м. Несмотря на это обстоятельство и сложности нынешней весны, задание выполнено на 2,69 процента, что несколько выше, чем на аналогичную дату прошлого года.
Фото: БЕЛТА
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Аграрии приступили к первому укосу трав
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