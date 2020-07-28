Аграрии приближаются к намолоту в два миллиона тонн. Убрана пятая часть площадей

К экватору приближается Гомельская область – убрано свыше 41 процента площадей, в Брестской – третья часть. В Гродненской, Минской, Могилевской и Витебской обмолочено 24,1, 16,8, 8,6 и 4,13 процента соответственно.По намолоту лидируют Брестчина – 470,1 тысячи тонн, Гомельщина – 394,3 тысячи тонн и Гродненщина – 390 тысяч тонн.Самая высокая урожайность зерновых в Гродненской области – каждый гектар дает по 50,9 центнера зерна.