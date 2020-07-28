На сегодняшнее утро сельхозпредприятия намолотили 1726,7 тысячи тонн зерна при урожайности 37,8 центнера с гектара. Убрана пятая часть площадей, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
К экватору приближается Гомельская область – убрано свыше 41 процента площадей, в Брестской – третья часть. В Гродненской, Минской, Могилевской и Витебской обмолочено 24,1, 16,8, 8,6 и 4,13 процента соответственно.
По намолоту лидируют Брестчина – 470,1 тысячи тонн, Гомельщина – 394,3 тысячи тонн и Гродненщина – 390 тысяч тонн.
Самая высокая урожайность зерновых в Гродненской области – каждый гектар дает по 50,9 центнера зерна.
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Аграрии приближаются к намолоту в два миллиона тонн. Убрана пятая часть площадей
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Фото: Алексей МАТЮШ